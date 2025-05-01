Путин наградил Владимира Спивакова званием Героя Труда России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России известному скрипачу и дирижеру Владимиру Спивакову. Указ о награждении опубликовали на официальном портале правовой информации. Звание было вручено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Владимир Спиваков — заслуженный артист, который в 1989 году получил титул народного артиста СССР. Он является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Спиваков также основал Московский международный дом музыки в 2002 году и является почетным профессором МГУ.

Кроме Спивакова, звание Героя Труда России получили еще несколько выдающихся личностей, включая Юрия Дикова, заместителя научного руководителя Российского федерального ядерного центра, и Неллю Якуненко, главврача Городской больницы №2 Горловки.

Также награды были вручены за достижения в производственной деятельности ряду коллективов, включая НИИ неорганических материалов имени академика Бочвара и «Мосгортранс».

Анастасия Фартыгина