За прошедшие сутки в России ликвидировано 43 лесных пожара

За минувшие сутки в России было ликвидировано 43 лесных пожара в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 40 лесных пожаров в восьми регионах. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Для борьбы с огнем задействовано 2 054 человека, 322 единицы техники и три воздушных судна. Кроме того, ведется авиационный мониторинг лесопожарной обстановки с помощью 17 воздушных судов.

Наиболее сложная ситуация складывается в Забайкальском крае, где для помощи в тушении лесных пожаров направлен 781 работник федеральной «Авиалесоохраны», «Авиалесоохраны» Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

По данным ведомства, режим ЧС введен в одном регионе, особый противопожарный режим действует в 52 регионах. Всего пожароопасный сезон объявлен в 79 регионах России.

Несмотря на сложную обстановку, оперативным службам удается эффективно бороться с огнем. С начала года 75,4% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.



Анастасия Фартыгина