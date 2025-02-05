Почти 1,2 млн рублей штрафов выписали в Татарстане за нарушения с газом

Фото: Александра Шарафиева

Жилинспекция Татарстана наложила административные штрафы на общую сумму почти 1,2 млн рублей за нарушения правил пользования газом. Штрафы выписаны как собственникам жилья, так и представителям поставщика газовых услуг, сообщили в пресс-службе.

Собственники жилья привлекались к ответственности за недопуск газовиков в квартиру для проведения технического обслуживания, самовольную замену газового оборудования и отказ от заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования. Представители газовых служб были оштрафованы за нарушение сроков проведения технического обслуживания.

В 2024 году в Жилинспекцию от газоснабжающих организаций поступило 398 материалов для возбуждения административных производств. По результатам рассмотрения было возбуждено 167 административных дел, включая 5 по результатам проверок деятельности самих газовиков. В возбуждении административных производств было отказано по 176 материалам, работа по остальным продолжается.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди наиболее распространенных нарушений, совершаемых жителями Татарстана, выделяются: недопуск газовиков в квартиру (132 случая), уклонение от заключения договора на техобслуживание (14 случаев) и самовольная замена газового оборудования (11 случаев).

В общей сложности к административной ответственности были привлечены 150 человек, включая как собственников жилья, так и сотрудников газовых служб. За недопуск в квартиру татарстанцам выписаны штрафы на общую сумму 840 тысяч рублей. За самовольную замену оборудования и уклонение от заключения договора — по 75 тысяч рублей за каждое нарушение.

Напомним, в 1 июля 2025 года розничная цена одного кубометра природного газа в Татарстане увеличится на 94 копейки — с 7,47 до 8,41 рубля.

Рената Валеева