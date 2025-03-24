Генпрокуратура России усилит надзор за соблюдением прав школьников и студентов в период экзаменов
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам по всей стране обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся во время экзаменационной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Основные направления надзора включают:
- пресечение неправомерных отказов девятиклассникам в продолжении обучения;
- защита учащихся от незаконного привлечения к административной ответственности за использование цифровых устройств на экзаменах;
- оценка готовности образовательных учреждений к приемной кампании 2025/26 учебного года;
- реализация эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области;
- обеспечение прав детей, участвующих в специальной военной операции, на поступление в средние и высшие учебные заведения по отдельной квоте.
Напомним, что Рособрнадзор и Минпросвещения России утвердили даты сдачи ЕГЭ в 2025 году. Основной экзаменационный период пройдет с 23 мая до 11 июня. Досрочный период проведения экзаменов начнется 21 марта и продлится до 11 апреля. Он предназначен для выпускников, которые хотят сдать экзамены заранее и получить результаты быстрее, чтобы подготовиться к пересдаче или поступлению в вуз.
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