Генпрокуратура России усилит надзор за соблюдением прав школьников и студентов в период экзаменов

Фото: Татьяна Демина

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам по всей стране обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся во время экзаменационной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основные направления надзора включают:

пресечение неправомерных отказов девятиклассникам в продолжении обучения;

защита учащихся от незаконного привлечения к административной ответственности за использование цифровых устройств на экзаменах;

оценка готовности образовательных учреждений к приемной кампании 2025/26 учебного года;

реализация эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области;

обеспечение прав детей, участвующих в специальной военной операции, на поступление в средние и высшие учебные заведения по отдельной квоте.

Напомним, что Рособрнадзор и Минпросвещения России утвердили даты сдачи ЕГЭ в 2025 году. Основной экзаменационный период пройдет с 23 мая до 11 июня. Досрочный период проведения экзаменов начнется 21 марта и продлится до 11 апреля. Он предназначен для выпускников, которые хотят сдать экзамены заранее и получить результаты быстрее, чтобы подготовиться к пересдаче или поступлению в вуз.



Анастасия Фартыгина