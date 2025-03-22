Новости общества

15:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане завершается строительство 53 объектов здравоохранения и шести школ

14:15, 22.03.2025
В Татарстане завершается строительство 53 объектов здравоохранения и шести школ
Фото: Максим Платонов

В Татарстане идет активное строительство соцобъектов: к 2025 году запланировано возведение шести школ, пяти детских садов, 53 объектов здравоохранения и 23 спортивных сооружений. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день по всем шести школам заключены контракты, строительство трех выполнено на 20%. Из пяти детских садов остался незаключенным контракт на объект в Высокогорском районе, аукцион состоится 24 марта.

Строятся 53 объекта здравоохранения. Контракты не заключены только по трем из них, в том числе по приемно-диагностическому отделению в Казани, необходимые документы планируют подписать 24 марта. В целом строительство фельдшерско-акушерских пунктов выполнено на 25%, а готовность других медицинских учреждений определена на уровне 19%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Запланировано строительство 11 объектов для детей и молодежи. Для семи из них необходимо заключить контракты, три молодежных центра строятся в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий.

Говоря о спорте, министр подчеркнул, что строятся 23 объекта, включая четыре крытых футбольных манежа. Общее выполнение по ним составляет лишь 4%. В области культуры продолжается работа над четырьмя объектами, контракт по одному — реконструкции Дома культуры в Мамадыше — будет подписан 24 марта.

Среди популярных проектов — строительство Дома заботы в Зеленодольском районе, где выполнение составляет 43%. Рекультивация иловых полей в Казани близка к завершению — с выполнением 88,5%.

Реальное время / realnoevremya.ru

По республиканским и федеральным программам планируется благоустроить 61 объект, уже заключены контракты по 10 из них. На 25 марта намечено подписание контрактов на 21 объект из нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВластьИнфраструктураМедицинаОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также