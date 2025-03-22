В Татарстане завершается строительство 53 объектов здравоохранения и шести школ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане идет активное строительство соцобъектов: к 2025 году запланировано возведение шести школ, пяти детских садов, 53 объектов здравоохранения и 23 спортивных сооружений. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

На сегодняшний день по всем шести школам заключены контракты, строительство трех выполнено на 20%. Из пяти детских садов остался незаключенным контракт на объект в Высокогорском районе, аукцион состоится 24 марта.

Строятся 53 объекта здравоохранения. Контракты не заключены только по трем из них, в том числе по приемно-диагностическому отделению в Казани, необходимые документы планируют подписать 24 марта. В целом строительство фельдшерско-акушерских пунктов выполнено на 25%, а готовность других медицинских учреждений определена на уровне 19%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Запланировано строительство 11 объектов для детей и молодежи. Для семи из них необходимо заключить контракты, три молодежных центра строятся в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий.

Говоря о спорте, министр подчеркнул, что строятся 23 объекта, включая четыре крытых футбольных манежа. Общее выполнение по ним составляет лишь 4%. В области культуры продолжается работа над четырьмя объектами, контракт по одному — реконструкции Дома культуры в Мамадыше — будет подписан 24 марта.

Среди популярных проектов — строительство Дома заботы в Зеленодольском районе, где выполнение составляет 43%. Рекультивация иловых полей в Казани близка к завершению — с выполнением 88,5%.

Реальное время / realnoevremya.ru

По республиканским и федеральным программам планируется благоустроить 61 объект, уже заключены контракты по 10 из них. На 25 марта намечено подписание контрактов на 21 объект из нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Анастасия Фартыгина