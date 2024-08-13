Из Казани в Китай отправился первый контейнерный поезд с пшеницей

Фото: Роман Хасаев

Первый поезд с 76 контейнерами пшеницы отправился из Казани в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

Поезд весом 1,9 тыс. тонн проследует до станции Находка Забайкальской железной дороги, откуда контейнеры отправят в Китай.

— Мы впервые отправили столь крупную партию пшеницы на экспорт, — сообщил заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов.

При перевозке пшеницы применяется новая технология лайнер-бэгов в контейнерах. Лайнер-бэг — специальный вкладыш, предотвращающий контакт между грузом и поверхностью контейнера. Раньше для этих целей использовались только вагоны-зерновозы.

Напомним, что сотрудники Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали препарат, который позволяет увеличить урожайность яровой пшеницы. Двухэтапный подход к обработке семенных посевов включает использование «Псевдобактерина-2» и десикацию — искусственное подсушивание растений на корню.



Анастасия Фартыгина