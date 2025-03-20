Инаугурация Александра Лукашенко назначена на 25 марта
Инаугурация Александра Лукашенко, вновь избранного президента Белоруссии, пройдет 25 марта. Об этом сообщили в государственном агентстве «Белта», ссылаясь на ЦИК страны.
Лукашенко был переизбран на пост президента 26 января, что стало его седьмым сроком. В официальном заявлении говорится: «Церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта».
Согласно Конституции Белоруссии, присяга нового президента должна проходить в торжественной обстановке с участием членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов парламента и судей конституционного и верховного судов в течение двух месяцев после выборов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.