Инаугурация Александра Лукашенко назначена на 25 марта

Инаугурация Александра Лукашенко, вновь избранного президента Белоруссии, пройдет 25 марта. Об этом сообщили в государственном агентстве «Белта», ссылаясь на ЦИК страны.

Лукашенко был переизбран на пост президента 26 января, что стало его седьмым сроком. В официальном заявлении говорится: «Церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта».

Согласно Конституции Белоруссии, присяга нового президента должна проходить в торжественной обстановке с участием членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов парламента и судей конституционного и верховного судов в течение двух месяцев после выборов.