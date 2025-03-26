В Казани в преддверии 80-летия Победы появятся четыре новых памятника
В частности, в городе появится бюст Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова
В Казани в преддверии 80-летия Победы появятся четыре новых памятника. Об этом на сессии Казгордумы сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.
По ее словам, в городе откроют памятник поэту-фронтовику Фатиху Каримову, бюст генерала армии Махмута Гареева, мемориальную доску Герою Советского Союза Георгию Мосолову. Кроме того, в этом году в Казани появится бюст Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова.
Спикер подчеркнула: в столице Татарстана ведется большая работа по увековечиванию исторической памяти. Так, имена героев Советского Союза носят 119 улиц, открыты 190 памятно-мемориальных сооружений, связанных с событиями Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы их приведут в порядок, заверила Гузель Сагитова.
Напомним, Институт развития города разрабатывает проект комплексного развития парка Победы в Казани, включая мемориальную зону, посвященную ветеранам СВО. Сроки открытия мемориала пока неизвестны.
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