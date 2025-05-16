Суд обязал собственников убрать незаконные плавучие дома с реки Камы в Челнах

Фото: Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура провела проверку безопасности на воде и выявила проблему в Набережных Челнах. На левом берегу реки Камы, на территории лодочной станции, обнаружено десять плавучих домов, которые не зарегистрированы ни в речном регистре, ни в администрации Камского бассейна внутренних водных путей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти объекты не прошли обязательное освидетельствование, что создает потенциальную угрозу для безопасности судоходства. В результате прокурор подал иски в суд, и Набережночелнинский городской суд вынес решение об удалении плавучих домов из акватории реки.

Транспортная прокуратура будет контролировать выполнение этого судебного решения.

Анастасия Фартыгина