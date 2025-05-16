Суд в Татарстане признал сделку купли-продажи дома недействительной из-за мошенничества

Фото: Михаил Захаров

Агрызский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительной сделки купли-продажи дома и земельного участка, заключенной инвалидом первой группы под влиянием обмана. Судебное разбирательство состоялось по обращению инвалида, который заявил о нарушении своих прав. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

В ходе проверки выяснилось, что в 2020 году инвалид, страдающий психическим расстройством, продал свой дом и участок 42-летнему местному жителю, но так и не получил деньги за продажу. Суд признал «покупателя» виновным в мошенничестве в особо крупном размере, что лишило инвалида права на его жилое помещение.

Прокуратура подала иск для защиты имущественных прав истца с требованием аннулировать договор купли-продажи и вернуть имущество из незаконного владения. Суд удовлетворил иск в полном объеме, но решение пока не вступило в законную силу. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры района.



Анастасия Фартыгина