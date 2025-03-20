Мария Захарова: «Россия не собирается нападать на Германию»

Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Россия не намерена нападать на Германию, несмотря на заявления со стороны руководства этой страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она отметила, что подобные намерения могут быть у самих немецких властей.

— Россия не собирается нападать на Германию, заявления Мерца о милитаризации говорят, что подобные планы могут быть именно у Берлина, — заявила Захарова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, победивший на прошедших в стране выборах, выступил с антироссийской речью в бундестаге. Некоторые европейские и американские СМИ расценили выступление как попытку «объявить войну России».



Зульфат Шафигуллин