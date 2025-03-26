Минниханов обсудил сотрудничество с мотоклубом «Красная площадь»
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с директором мотоклуба «Красная площадь» Сергеем Писаренко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и организации совместных мероприятий. В беседе также приняла участие заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева.
Мотоклуб «Красная площадь» известен своим активным участием в мотопробегах в Казани и Международном мотофестивале «Два Кремля», организованном совместно с правительством Татарстана и мэрией Казани.
Напомним, в 2024 году в фестивале «Два Кремля» участвовало около 1 000 мотоциклистов со всей страны, а также байкеры из дружественных стран: Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кипра, Казахстана и др. Маршрут колонны байкеров в столице республики проходил по центральным улицам города.
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