Валентина Матвиенко предложила взять на контроль реализацию льгот на проезд для семей с детьми

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила взять на контроль реализацию и доступность льгот на проезд для семей с детьми. Она возмутилась, что школьников могут высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, передает РИА «Новости».

— Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника кто-то имеет право высадить из автобуса, — заявила Матвиенко после выступления главы Минтранса Романа Старовойта в Совфеде.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, недавно Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект приказа о предоставлении круглогодичной скидки на проезд в поездах дальнего следования для россиян от 10 до 18 лет. Ее будут предлагать независимо от формы обучения, без предъявления справки из учебного учреждения.

Галия Гарифуллина