В Татарстане через суд добились сноса незаконно построенных дома и бани на землях лесного фонда

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Прокуратура Рыбно-Слободского района Татарстана добилась в судебном порядке сноса незаконно возведенных капитальных строений — бревенчатого дома и бани — на территории Арышского участкового лесничества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Проверка показала, что в 2009 году житель Рыбно-Слободского района, арендовавший участок у Минлесхоза для ведения пчеловодства, построил на нем бревенчатый дом с фундаментом. Позже участок был передан в аренду жителю Казани, который в 2021 году возвел баню на ленточном фундаменте.

Поскольку возведение капитальных строений не соответствовало условиям аренды земельного участка лесного фонда, прокуратура обратилась в суд с требованием о сносе незаконных построек. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, прокуратура выявила бездействие сотрудников ГКУ «Кзыл-Юлдузское лесничество», которые своевременно не выявили факты незаконного строительства. В адрес Минлесхоза было внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Рената Валеева