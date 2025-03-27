В России за сутки потушено три лесных пожара, в Татарстане — десять возгораний
За прошедшие сутки в России было потушено 3 лесных пожара в Приморском, Краснодарском краях и Челябинской области. Продолжаются работы по тушению 1 лесного пожара в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
В тушении было задействовано 123 человека и 35 единиц техники. Режим ЧС в стране не введен. Особый противопожарный режим действует в 5 регионах.
По данным МЧС, оперативность тушения лесных пожаров в России с начала года составляет 93,6%. Это означает, что подавляющее большинство лесных пожаров ликвидируются менее чем за сутки с момента обнаружения.
В Татарстане за сутки 26 марта подразделения Государственной противопожарной службы:
- реагировали на 10 пожаров, из них 3 — в жилом секторе;
- совершили 17 выездов по ложным вызовам;
- 8 раз выезжали на взаимодействие с другими службами;
- 7 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах Татарстана за минувшие сутки происшествий не зарегистрировано.
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