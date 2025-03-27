Ирину Тарасову назначили новым гендиректором «Российского экологического оператора»

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО). Ранее Тарасова возглавляла административный департамент Минсельхоза.

На посту гендиректора она заменила Дениса Буцаева, который теперь станет замминистра природных ресурсов и экологии. Буцаев руководил РЭО с момента его создания в 2019 году, когда компания была основана для реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ирина Тарасова — выпускница Московского банковского института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. До назначения в РЭО она работала в сфере финансового учета и с 2018 года занимала должность в Минсельхозе.

Анастасия Фартыгина