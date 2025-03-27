Скончался заслуженный артист России Алексей Веселкин

Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 63 лет скончался заслуженный артист России и ведущий актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

— 26 марта ушел из жизни Алексей Веселкин, артист с удивительной творческой энергией и колоритным чувством юмора. Он останется в нашей памяти и сердцах, — говорится в сообщении театра.

Веселкин оставил яркий след в истории РАМТ, сыграв множество запоминающихся ролей в спектаклях 1980–2000-х годов. Среди его работ — Ледик в «Крестиках-ноликах», Тарталья в «Любви к трем апельсинам», Эдгар в «Короле Лире» и Меркуцио в «Ромео и Джульетте».

— В нем сочетались уважение к искусству и человечность, что покоряло зрителей, — добавили в театре.

Анастасия Фартыгина