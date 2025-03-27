Скончался народный артист Татарстана и выдающийся пианист Марат Сиразетдинов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани скончался известный пианист и народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов. Эта новость была подтверждена продюсером Гузель Абульхановой.

Похороны музыканта состоятся завтра на татарском кладбище на Мамадышском тракте. Марат Сиразетдинов, родившийся в 1948 году в Уфе, стал виртуозным пианистом в начале 70-х и оставил значительный след в музыкальной культуре Татарстана.

В его репертуаре были произведения таких великих композиторов, как Шопен, Шуман, Рахманинов и Прокофьев. За свою карьеру он провел более 200 концертов, завоевав любовь и признание публики.

Анастасия Фартыгина