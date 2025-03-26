Минцифры обсуждает наказание для УК за невыполнение норм доступа провайдеров в дома

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры обсуждает введение ответственности для управляющих компаний (УК), которые не выполняют нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Поводом для рассмотрения этого вопроса стала хакерская атака на провайдера Lovit, которая произошла 21 марта. Ряд телеграм-каналов сообщали, что Lovit является единственным интернет-провайдером в ЖК «ПИК».

Министр отметил, что сейчас Минцифры собирает правоприменительную практику, где нормы закона не заработали в полной мере. В дальнейшем могут быть введены нормы ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют требования закона.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также будет проведена проверка работы провайдера в рамках уточняющих процедур.

Напомним, президент России Владимир Путин 6 апреля 2024 года подписал закон о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и свободном доступе к ним интернет-провайдеров. Закон устанавливает новый механизм доступа операторов связи к инфраструктуре в многоквартирных домах.

Рената Валеева