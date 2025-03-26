Мишустин заявил о кардинальном снижении уровня бедности в России до 7,2%

Уровень бедности в России достиг исторического минимума, составив 7,2% по итогам 2024 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишут «Известия».

По словам главы правительства, значительное снижение бедности стало возможным благодаря реализации мер поддержки семей с детьми, в частности введению единого пособия при рождении ребенка. Мишустин подчеркнул, что 2024 год, объявленный Годом семьи, ознаменовался повышенным вниманием к поддержке семей, и чем больше детей в семье, тем выше уровень госпомощи.

Премьер-министр анонсировал введение с 2026 года семейной выплаты для родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов, с возможностью снижения ставки НДФЛ до 6%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он также напомнил об индексации маткапитала с 2022 года и отметил, что к настоящему моменту максимальный размер выплаты по беременности приблизился к 800 тыс. рублей, в отличие от 565 тыс. рублей годом ранее. Мишустин подчеркнул, что социальный контракт и единое пособие играют важную роль в преодолении финансовых трудностей, с которыми сталкиваются молодые родители.

Рената Валеева