Парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Фото: Татьяна Демина

Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. На голосовании, состоявшемся во втором чтении, за документ проголосовали 64 депутата, против — семеро. Спикер парламента Ален Симонян подтвердил: «Решение принято».

Реальное время / realnoevremya.ru

Оппозиционная фракция «Армения» («Айастан») в голосовании не участвовала. Законопроект был направлен в парламент после его согласования правительством Армении 9 января. В феврале документ получил одобрение в первом чтении.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что принятие законопроекта не означает автоматического присоединения к ЕС. Этот вопрос будет вынесен на референдум. Глава МИД Арарат Мирзоян добавил, что законопроект стал результатом общественной инициативы, собравшей достаточное количество подписей.

Анастасия Фартыгина