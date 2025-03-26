Скончалась Галина Марченко, которая озвучивала Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!»

Фото: Динар Фатыхов

Галина Марченко, актриса и кукловод, скончалась на 89-м году жизни. Она стала известной благодаря озвучиванию персонажа Каркуши в детской программе «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщили на официальном сайте передачи.

Марченко работала с Каркушей 25 лет и называла эту роль главной любовью своей жизни. Персонаж стал одним из самых любимых героев для многих детей в России. Коллектив программы и компания «АВМ Медиа» выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина.

С 1975 года Марченко работала на Центральном телевидении, озвучивая таких персонажей, как Хрюша и Степашка, но именно Каркуша принесла ей всенародное признание. Творческое наследие актрисы останется в сердцах миллионов зрителей.

Анастасия Фартыгина