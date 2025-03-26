Жерар Депардье оправдывался в суде по делу о домогательстве, ссылаясь на свою «русскую натуру»

Фото: Динар Фатыхов

Французский актер Жерар Депардье предстал перед судом в Париже по делу о сексуальных домогательствах, он объяснил свое поведение пьянством и «русской натурой». Две женщины заявили, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье проявил агрессию: одна из них, костюмер Амели К., утверждает, что актер «зажал» ее и трогал грудь, а другая, помощница режиссера Сара, сообщила о том, что он касался ее груди и ягодиц. Об этом сообщили в «Газете.ru».

Депардье отверг все обвинения и признался, что действительно схватил одну из женщин за бедра, но утверждает, что это было сделано для того, чтобы не упасть.

— Мне всегда говорили, что у меня русская натура. Не знаю, из-за пьянства или вульгарности, — сказал он в суде.

Актер также подчеркнул, что его поведение иногда воспринимается как хамское из-за алкоголя. Он добавил, что был уставшим и расстроенным во время съемок. Депардье выразил понимание, если Амели К. была расстроена его действиями: «Я способен на пустые разговоры... Мне не нужно так говорить и так злиться».

Согласно данным адвоката пострадавшей стороны, Амели К. не сразу выдвинула обвинения, так как не хотела портить работу команды. Адвокат Депардье заявил, что актер «совершенно спокоен» и уверен в своей правоте.

Судебные разбирательства начались с задержками из-за состояния здоровья актера. Если Депардье признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере €75 тыс.