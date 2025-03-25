Госдума предлагает ужесточить правила получения жилищных сертификатов

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуме обсуждают возможность ужесточения требований для получения государственных жилищных сертификатов (ГЖС). Вице-спикер Борис Чернышов от ЛДПР предложил ввести новые условия, которые ограничат доступ к сертификатам для граждан, имеющих иностранную недвижимость или второе гражданство. Об этом сообщили в РИА «Новости.



— Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного требования об отсутствии иностранной недвижимости у заявителей, что позволит исключить получение господдержки гражданами, обладающими жильем за рубежом, — подчеркнул Чернышов.

Он также добавил, что предполагается «разрешать подачу заявки на сертификат не ранее чем через 10 лет после получения гражданства России», за исключением жителей новых регионов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Основная цель инициативы — сократить количество мошеннических схем и направить субсидии тем, кто действительно нуждается в помощи. Чернышов подчеркнул: «ГЖС — важный инструмент государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако выявленные нарушения создают угрозу эффективному функционированию программы».

Документ с предложениями уже направлен вице-премьеру Марату Хуснуллину для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина