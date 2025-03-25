Госдума предлагает ужесточить правила получения жилищных сертификатов
В Госдуме обсуждают возможность ужесточения требований для получения государственных жилищных сертификатов (ГЖС). Вице-спикер Борис Чернышов от ЛДПР предложил ввести новые условия, которые ограничат доступ к сертификатам для граждан, имеющих иностранную недвижимость или второе гражданство. Об этом сообщили в РИА «Новости.
— Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного требования об отсутствии иностранной недвижимости у заявителей, что позволит исключить получение господдержки гражданами, обладающими жильем за рубежом, — подчеркнул Чернышов.
Он также добавил, что предполагается «разрешать подачу заявки на сертификат не ранее чем через 10 лет после получения гражданства России», за исключением жителей новых регионов.
Основная цель инициативы — сократить количество мошеннических схем и направить субсидии тем, кто действительно нуждается в помощи. Чернышов подчеркнул: «ГЖС — важный инструмент государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако выявленные нарушения создают угрозу эффективному функционированию программы».
- Документ с предложениями уже направлен вице-премьеру Марату Хуснуллину для дальнейшего рассмотрения.
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