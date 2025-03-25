МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*

Фото: Динар Фатыхов

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*, внесенную в список иноагентов. Информация об этом появилась на сайте ведомства, однако конкретная статья уголовного кодекса, по которой разыскивается Шульман*, не указана.

Шульман* была признана иноагентом в апреле 2022 года. В ходе судебного разбирательства по ее жалобе выяснилось, что она получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным капиталом, включая Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги.

Ранее политологу уже выписывали штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в ее материалах.