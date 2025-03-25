МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*
МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*, внесенную в список иноагентов. Информация об этом появилась на сайте ведомства, однако конкретная статья уголовного кодекса, по которой разыскивается Шульман*, не указана.
Шульман* была признана иноагентом в апреле 2022 года. В ходе судебного разбирательства по ее жалобе выяснилось, что она получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным капиталом, включая Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги.
Ранее политологу уже выписывали штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в ее материалах.
Справка
* признана иноагентом на территории России.
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