В Татарстане семь учеников 9-го класса останутся без аттестатов из-за отказа их родителей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане семь школьников могут не получить аттестаты из-за того, что их родители отказались подавать заявления о сдаче экзаменов. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Срок подачи заявлений завершился 1 марта, но документы готовы принять в виде исключения, подчеркнул министр. С родителями, которые препятствуют своим детям пройти итоговую аттестацию, проводят профилактические беседы и принимают к ним другие меры.

Так, в отношении трех граждан отделом образования Пестречинского района региона и прокуратурой Заинского района инициированы судебные иски об обязательстве родителей не мешать своим детям проходить итоговую аттестацию и подать необходимые документы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пестречинский районный суд удовлетворил иск в пользу ребенка 11 марта. Заинский районный суд 18 марта удовлетворил аналогичные иски в отношении двух несовершеннолетних. Еще одно дело находится на стадии назначения заседания в Ново-Савиновском районном суде Казани.

По словам министра, в 2024 году в Татарстане без аттестата остались 10 учеников школ. Восемь из них оканчивали 9-й класс, двое — 11-й. Отказавшиеся сдавать ОГЭ не поступили ни в 10-й класс, ни в колледжи. Не сдавшие ЕГЭ потеряли два года, поскольку сейчас обучаются в колледжах на базе аттестата за 9-й класс.

Хадиуллин уточнил, что перед экзаменационной кампанией прошлого года была «настоящая информационная война». Некоторые родители прислушиваются к блогерам, распространяющим недостоверную информацию и вводящим в заблуждение граждан.

Напомним, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам по всей стране обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся во время экзаменационной кампании.

Анастасия Фартыгина