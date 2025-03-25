Пункт пограничного контроля иностранцев появится в аэропорту Казани

МВД РФ откроет пункт пограничного контроля в аэропорту Казани

Фото: Мария Зверева

В ближайшее время в Международном аэропорту «Казань» откроется пункт пограничного перехода, где у каждого въезжающего иностранного гражданина будут браться биометрические данные, сообщил первый замминистра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой на заседании по миграционном политике в Казанской ратуше. С предложением о включении Казани в федеральный эксперимент МВД по контролю иностранных граждан выступил раис Татарстана Рустам Минниханов.

— В трех аэропортах Московского авиаузла и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области взымаются биометрические данные со всех иностранных граждан, — рассказал Александр Горовой. — На прошлой неделе руководство МВД РФ вынесло вопрос о поэтапном расширения пункта пограничного перехода. Сейчас рассматривается вопрос о первоочередном вводе пункта в Казани по предложению раиса Татарстана, — сообщил замглавы МВД.

Итоги эксперимента будут подводиться 1 июля 2026 года.

Сейчас в стране незаконно находится 650 тысяч иностранных граждан, подсчитали в МВД РФ.