В России за сутки потушено девять лесных пожаров, в Татарстане — семь возгораний

За прошедшие сутки в России было потушено девять лесных пожаров, охвативших Московскую область, Краснодарский, Красноярский и Приморский края. В ликвидации возгораний было задействовано 100 человек и 31 единица техники. Авиационный мониторинг осуществлялся одним воздушным судном, сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

По состоянию на 00.00 мск 25 марта действующие лесные пожары на территории России не зарегистрированы. Режим ЧС не введен, однако особый противопожарный режим продолжает действовать в четырех регионах.

Отмечается высокая оперативность тушения лесных пожаров в России: с начала года 93,9% возгораний были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

В Татарстане за прошедшие сутки, 24 марта, подразделения Государственной противопожарной службы реагировали на семь пожаров, преимущественно в жилом секторе (три случая). Также зафиксировано 23 выезда по ложным вызовам и шесть — для взаимодействия с другими службами.

Кроме того, пожарные четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Рената Валеева