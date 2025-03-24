«Мусорный» коллапс в селах Татарстана: жители платят за несуществующие услуги

Фото: Мария Зверева

Жители ряда населенных пунктов Татарстана, включая село Большой Кульбаш, Синтяк и Чирючи, столкнулись с проблемой — отсутствием контейнеров для мусора и регулярного вывоза отходов. Из-за этого люди вынуждены копить мусор возле своих домов, сжигать его во дворах или самостоятельно вывозить в соседние села, что создает неудобства и наносит вред окружающей среде. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Несмотря на отсутствие услуг, жителям приходят квитанции на оплату вывоза мусора, из-за чего у многих накопились долги до 30 тысяч рублей. Люди просят организовать сбор отходов и готовы платить за эту услугу, но их обращения остаются без ответа.



Районная администрация признает недоработку и обещает решить вопрос в этом году, в том числе в рамках программы самообложения граждан.



Рената Валеева