В Татарстане по нацпроекту построят 38 объектов здравоохранения

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году в Татарстане в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется строительство 38 объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин на совещании, которое провел раис республики Рустам Минниханов.

Основной акцент будет сделан на развитии сельской медицины. В частности, в районах Татарстана появится 34 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). На эти цели выделено более 420 млн рублей, из которых 128 млн рублей поступило из республиканского бюджета.

Строительство новых медицинских учреждений направлено на повышение доступности качественной медицинской помощи для жителей отдаленных районов республики и улучшение демографической ситуации в регионе.

В Татарстане планируют уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и продолжат две титанических битвы — за диспансеризацию и за рождаемость. Ведь проблем, несмотря на массу положительных моментов, еще хватает. В республике выросла смертность, по сравнению с прошлым годом. А вот рождаемость расти почему-то не хочет — и раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать специальную программу, чтобы это исправить. Подробнее о том, как прошла отчетная коллегия Министерства здравоохранения РТ — в обзоре «Реального времени»

Рената Валеева