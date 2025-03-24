В центре Казани ограничат движение на улицах Пушкина и Марджани

Фото: Динар Фатыхов

В Казани временно ограничат движение транспорта на двух улицах в центре города. Это связано с проведением мероприятий, и исполком призывает водителей заранее планировать свои маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 25 марта с 09.00 до 17.00 будет закрыт участок улицы Пушкина от Большой Красной до Карла Маркса. Ограничения вводятся из-за мероприятия в Казанской Ратуше.

Кроме того, с 18.00 29 марта до 22.00 30 марта будет ограничено движение на улице Ш. Марджани в связи с проведением «Рамазан Феста». Водителям рекомендуется следить за установленными дорожными знаками и выбирать альтернативные маршруты.

Анастасия Фартыгина