Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +10 градусов
Ветер юго-восточный 6—11 м/с
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 6—11 м/с. Утром ожидается порядка -1 градуса. Днем температура в Татарстане составит от +5 до +10 градусов, в Казани — от +8 до +10 градусов.
Напомним, в Татарстане к концу недели потеплеет до +13 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни республика будет находиться на западной периферии антициклона с южными воздушными потоками.
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