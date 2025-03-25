Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +10 градусов

Ветер юго-восточный 6—11 м/с

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 6—11 м/с. Утром ожидается порядка -1 градуса. Днем температура в Татарстане составит от +5 до +10 градусов, в Казани — от +8 до +10 градусов.

Напомним, в Татарстане к концу недели потеплеет до +13 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни республика будет находиться на западной периферии антициклона с южными воздушными потоками.

Галия Гарифуллина