Минпросвещения проработало вопрос количества домашних заданий в школах

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Вопрос о нагрузке школьников и количестве домашних заданий упорядочило Министерство просвещения России, а Роспотребнадзор согласовал соответствующие правила. Теперь необходимо, чтобы школы начали реализацию нововведений, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

— Минюст зарегистрировал наш приказ, где мы все упорядочили, в том числе и сколько [времени должно быть отведено] на домашнее задание. Все проверил Роспотребнадзор, все нам согласовал. Сейчас главная проблема, чтобы школы это все начали реализовывать. Мы понимаем, что это не случится, как мы хотим, за один день, — дал комментарий министр на заседании Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Согласно приказу министерства, в целях сокращения нагрузки на обучающихся определено максимальное количество контрольных и практических работ (в том числе всероссийских проверочных работ). Оно не должно превышать 10% от всего объема учебного времени.

