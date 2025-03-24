Голикова: уровень бедности в России достиг рекордно низкого уровня

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В 2024 году уровень бедности в России стал самым низким за всю историю страны. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишутиным.

— Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности. 2024 год ознаменовался серьезным результатом — 7,2% — это самый низкий показатель с начала 2000-х годов, — подчеркнула Голикова.

Она также уточнила, что правительство уделяет особое внимание снижению бедности среди многодетных семей.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы будем донастраивать меры поддержки, например семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 года, — добавила вице-премьер.

Напомним, что численность населения России, доход которого находится ниже границы бедности, в 2024 году снизилась до исторического минимума, сообщает Росстат. По итогам года за чертой бедности осталось 10,5 млн человек, что составляет 7,2% от общей численности населения. Это на 1,7 млн человек меньше, чем в предыдущем году.



Анастасия Фартыгина