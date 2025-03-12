Бедность в России достигла исторического минимума, число малоимущих сократилось на 1,7 млн человек

Фото: Михаил Захаров

Численность населения России, доход которого находится ниже границы бедности, в 2024 году снизилась до исторического минимума, сообщает Росстат. По итогам года за чертой бедности осталось 10,5 млн человек, что составляет 7,2% от общей численности населения. Это на 1,7 млн человек меньше, чем в предыдущем году.

Динамика сокращения бедности в течение 2024 года была неравномерной. В I квартале число малоимущих составляло 14 млн человек, во II квартале — 12,4 млн, в III квартале — 11,8 млн, а в IV квартале — 7,7 млн. За год граница бедности колебалась от 15 096 рублей в I квартале до 16 079 рублей в IV квартале, в среднем составив 15 552 рубля.

Прежний рекорд низкого уровня бедности, зафиксированный Росстатом в апреле 2024 года, составлял 8,5% (12,4 млн человек) по итогам 2023 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отмечала снижение уровня бедности на 37% по сравнению с 2018 годом — до 8% по итогам III квартала 2024 года. Однако, по ее словам, перед властями стоит новая задача — снижение уровня бедности среди многодетных семей, включая решение проблем совмещения семейных обязанностей с образованием и трудоустройством.

В то же время федеральные прожиточные минимумы на 2025 год, установленные правительством 12 июня 2024 года, составят 17 733 рубля на душу населения (19 329 рублей для трудоспособных граждан и 15 250 рублей для пенсионеров). Расчеты основаны на медианном доходе за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.

Рената Валеева