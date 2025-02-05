В России предложили выдавать подарочный набор для новорожденного по всей стране

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили в качестве социальной поддержки выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми во всех регионах. Коллектив депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга подготовил проект соответствующего федерального закона, сообщает RT.

— Требования к минимальному составу подарочного комплекта детских принадлежностей на новорожденного ребенка утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, — говорится в тексте проекта.

Как рассказал изданию один из авторов инициативы, подарочный набор новорожденного, или «Детская коробка», — прекрасная практика последнего времени.

— Ряд регионов нашей страны, включая Петербург, подключились к этой инициативе. Учитывая исключительно положительный опыт, наверное, пришло время общефедеральной унификации и экстраполяции практики на те регионы, где внедрение «Детской коробки» только обсуждается. Убежден, что в кооперации с Государственной думой и нашими федеральными коллегами мы добьемся быстрой реализации нашей инициативы, — сказал депутат.

Проект федеральной законодательной инициативы внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга для рассмотрения в Госдуме.

Елизавета Пуншева