Омбудсмен Татарстана: вернувшиеся с СВО бывшие заключенные не хотят работать

Фото: Динар Фатыхов

О проблемах с трудоустройством бывших заключенных, вернувшихся со специальной военной операции (СВО) по истечению контракта, заявила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

— Несмотря на снятую судимость, работодатели неохотно берут их на работу, — указала омбудсмен в своем ежегодном отчете о правозащитной деятельности.

Она пояснила, что причина часто заключается в отсутствии у такой категории участников СВО образования, трудовых навыков, желания трудоустроиться или обучаться. «Некоторые из лиц рассматриваемой категории ранее никогда не работали»,— отметила Сария Сабурская.

Также, по ее словам, «при работе с лицами указанной категории возникают сложности, связанные с сохранением сведений о судимости (судимостях) в справке о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Омбудсмен сообщила, что по состоянию на декабрь 2024 года в органы службы занятости в Татарстане обратились 112 бывших заключенных, воевавших на СВО по контракту. Из них 73 были трудоустроены, 20 — направлены на обучение, в процессе подбора вакансий находились 19 человек. Кроме того, восемь членов семей участников СВО этой категории получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 145,1 тыс. руб., пять из них — в 2024 году. Министерство труда Татарстана провело 24 специализированные ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей, добавила Сария Сабурская.

Ольга Машина