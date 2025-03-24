Администрация Трампа столкнулась с более чем 150 исками за два месяца

Фото: Максим Платонов

В первые два месяца президентства Дональда Трампа на его администрацию подали более 150 судебных исков. Об этом сообщили в агентстве «Блумберг».

— За два месяца своего президентства Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками, которые оспаривают действия его исполнительной власти, — подчеркнули в издании.

Судьи часто принимают решения, противоречащие позиции администрации, и в некоторых случаях указывают на возможное превышение президентских полномочий без одобрения Конгресса.

Реальное время / realnoevremya.ru

Большинство исков связано с жесткой миграционной политикой, включая запрет на получение гражданства по праву рождения, а также с массовыми увольнениями государственных служащих.

Напомним, что Трамп подписал указ о создании миграционного центра на 30 тыс. мест на базе в Гуантанамо (Куба). Президент Штатов заявил, что в лагере будут содержаться «самые опасные преступники-нелегалы».



Анастасия Фартыгина