Гуантанамо принял первых депортированных нелегалов из США

Фото: Максим Платонов

Первый самолет с нелегальными мигрантами, выдворенными с территории США, прибыл во вторник на американскую военную базу Гуантанамо на Кубе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Белого дома Кэролайн Левитт.

— Более мы не позволим превращать США в мировой рассадник нелегальной миграции», — подчеркнула Левитт, комментируя политику новой администрации. Точное число депортированных лиц она не назвала.

Решение о переводе Гуантанамо в крупный центр содержания нелегальных мигрантов было принято президентом Дональдом Трампом. Ранее сообщалось о планах расширить возможности базы для размещения более 30 000 человек. За первые недели правления Трампа были задержаны около 3 000 нелегальных мигрантов, что составляет лишь малую часть от, по оценкам, 11 млн незаконных мигрантов, проживающих в США.

Центр задержаний на базе Гуантанамо известен своими суровыми условиями содержания. Ранее здесь содержались члены террористической группировки «Аль-Каида»*.

Рената Валеева