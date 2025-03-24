Казань вошла в топ-5 городов, где чаще всего действуют телефонные мошенники

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, как и в других крупных городах России, мошенники стали активнее звонить жителям. По данным сервиса МТС «Защитник», в 2024 году каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. Для сравнения, в конце прошлого года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок. Об этом сообщили в РИА «Новости».

— Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим, — заявили в компании.

Наиболее подвержены мошенническим звонкам жители крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером по количеству таких вызовов стала Москва, на которую приходится 24% всех мошеннических звонков. Казань занимает четвертое место в этом списке, с 5% от общего числа мошеннических вызовов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналитики подчеркивают, что самой популярной схемой обмана в начале 2024 года стали предложения о «дополнительных доходах» через инвестиционные проекты — на эту схему приходится четверть всех мошеннических действий. Также распространены звонки от «представителей мобильных операторов», предлагающих продлить действие номера, и от сотрудников компаний по энергоснабжению, которые якобы проверяют счетчики.



Анастасия Фартыгина