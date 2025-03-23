США ожидают прогресса на переговорах с Россией в Саудовской Аравии
США рассчитывают на ощутимый прогресс во время завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии, особенно в вопросе прекращения огня по судам в Черном море, заявил представитель Госдепа Уиткофф.
По его словам, из этого может вытекать достижение полного прекращения огня.
Напомним, что недавно состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в котором они подробно обсудили ситуацию вокруг Украины.
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