Власти Газы сообщили о числе погибших и пострадавших при израильских ударах

Фото: Реальное время

Власти анклава сообщили, что число погибших при израильских ударах по Газе со вторника превысило 590 человек. Кроме того, более 1 тысячи человек получили ранения в результате обстрелов.

Напомним, что недавно Минздрав палестинского анклава сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа, возросло до 326.



Матвей Гавриков