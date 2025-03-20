Власти Газы сообщили о числе погибших и пострадавших при израильских ударах
Власти анклава сообщили, что число погибших при израильских ударах по Газе со вторника превысило 590 человек. Кроме того, более 1 тысячи человек получили ранения в результате обстрелов.
Напомним, что недавно Минздрав палестинского анклава сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа, возросло до 326.
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