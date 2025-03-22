Более 79 тыс. обращений поступило в Татарстан через цифровые платформы за 2025 год

Фото: Мария Зверева

В первом квартале 2025 года жители Татарстана активно использовали цифровые платформы для обратной связи, отправив 79,8 тыс. обращений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на совещании в Доме правительства.

Среди платформ, через которые поступали обращения, — государственная информационная система «Народный контроль», портал «Госуслуги. Решаем вместе» и система «Инцидент-менеджмент».

В рамках программы «Забота о СВОих» также была создана комплексная система для поддержки участников специальной военной операции и их семей, в которую поступило 4 846 обращений.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сария Сабурская подчеркнула, что на 20 марта 2025 года в системе «Народный контроль» было опубликовано 17,7 тыс. уведомлений, что на 30% меньше, чем в прошлом году. В республике также активно работает Платформа обратной связи, на которой зарегистрировано более 6 тыс. личных кабинетов. С начала года на платформу поступило 24,5 тыс. обращений, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее часто жители сообщали о проблемах в благоустройстве и инфраструктуре, а также о состоянии дорог.

Анастасия Фартыгина