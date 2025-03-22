Пенсионеров предупредили о мошенниках, продающих «льготные» лекарства
МВД России предупредило пенсионеров о новой схеме мошенничества, связанной с продажей лекарств по «льготным» ценам. Об этом сообщили в РИА «Новости».
- По информации ведомства, злоумышленники могут звонить пожилым людям и предлагать купить медикаменты по сниженной стоимости.
Однако, как подчеркивают правоохранители, в результате таких сделок пенсионеры рискуют получить пустышки вместо настоящих лекарств или вовсе не получить товар. МВД призывает граждан быть осторожными и не доверять незнакомцам с подобными предложениями.
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