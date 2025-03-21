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«Нефтехимик» с разницей в одну шайбу победил «Адмирал» в матче КХЛ

21:08, 21.03.2025
«Нефтехимик» с разницей в одну шайбу победил «Адмирал» в матче КХЛ
Фото: взято с сайта ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» победил в Нижнекамске «Адмирал» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева одержала пятую победу в последних шести играх турнира.

В составе «Нефтехимика» голы забили Дмитрий Жукенов и Андрей Белозеров. У «Адмирала» единственную шайбу забросил Никита Сошников. Ворота нижнекамцев защищал Ярослав Озолин.

взято с сайта ХК «Нефтехимик»

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 23 марта в Нижнекамске против «Адмирала». Встреча станет заключительной для команд в текущем регулярном чемпионате.

«Нефтехимик» потерял все шансы на выход в плей-офф КХЛ. «Адмирал» сыграет в борьбе за Кубок Гагарина.

Зульфат Шафигуллин

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