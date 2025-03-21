«Нефтехимик» с разницей в одну шайбу победил «Адмирал» в матче КХЛ
«Нефтехимик» победил в Нижнекамске «Адмирал» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева одержала пятую победу в последних шести играх турнира.
В составе «Нефтехимика» голы забили Дмитрий Жукенов и Андрей Белозеров. У «Адмирала» единственную шайбу забросил Никита Сошников. Ворота нижнекамцев защищал Ярослав Озолин.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет 23 марта в Нижнекамске против «Адмирала». Встреча станет заключительной для команд в текущем регулярном чемпионате.
«Нефтехимик» потерял все шансы на выход в плей-офф КХЛ. «Адмирал» сыграет в борьбе за Кубок Гагарина.
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