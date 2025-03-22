На ремонт дорог в двух районах Татарстана выделили 191 млн рублей

Речь идет о трассах Каменка — Дубъязы — Большая Атня и Казань — Шемордан

Фото: Инна Серова

На ремонт дорог в Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана выделили 191 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Речь идет о трассах Каменка — Дубъязы — Большая Атня и Казань — Шемордан. Отремонтировать предстоит 5,5 и 2,5 км дорожного полотна соответственно. Отмечается, что, если в период гарантийной эксплуатации выявят дефекты, появившиеся в результате выполненных работ, исполнитель будет обязан устранить их за свой счет.



Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Работы должны быть завершены к 21 августа.

Напомним, в Татарстане на замену изношенных слоев трассы М-7 «Волга» выделят почти 800 млн рублей. Средства направят на ремонт участка дороги, который проходит от Москвы до Уфы. Планируется обновить более 7,9 тыс. километров трассы.

Галия Гарифуллина