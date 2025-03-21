В Нижнекамске закрыли кафе «Суши Хаус» из-за кишечной инфекции

Фото: Мария Зверева

В Нижнекамске приостановили работу кафе «Суши Хаус» после случая кишечной инфекции у клиента, который ел роллы в этом заведении. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Сотрудники ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выявили несколько нарушений. Среди них — неправильный режим мытья столовой посуды, ненадлежащие условия хранения продуктов и допуск сотрудников без необходимой гигиенической подготовки.

Лабораторные исследования показали наличие бактерий группы кишечных палочек в готовом блюде и на разделочном инвентаре.

В связи с этими нарушениями материалы были направлены в Нижнекамский городской суд, который вынес решение о приостановлении деятельности кафе на 30 суток.

Анастасия Фартыгина