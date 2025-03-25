Между Мусиным, Донским и детьми: зачем снова продают лакомый кусок на Баумана за 350 млн

Фото: Мария Зверева

В прошлый раз здание ушло с молотка за 60,5 млн рублей

На самой дорогой улице Казани, Баумана, выставили на продажу дом купца Ивана Оконишникова. Речь идет о здании по адресу Баумана, 35. Объявление о продаже появилось в середине марта, а цена вопроса составляет 350 млн рублей.

Особый интерес к сделке вызывает прошлое этого объекта. Ранее здание принадлежало ООО «Баумана Рент», а его владелицей была Аида Гилязова — дочь Роберта Мусина, экс-председателя правления обанкротившегося ПАО «Татфондбанк» и бывшего министра финансов Татарстана. Напомним, в настоящее время он отбывает тюремный срок. В сентябре 2021 года Мусин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в размере 30 млрд рублей, и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Осенью прошлого года здание продавали за 60,5 млн рублей. Сейчас же цена выросла почти в шесть раз. Согласно объявлению, за 350 млн рублей покупатель получит в свое распоряжение 808 кв. м коммерческой площади на двух этажах и 850 кв. м прилегающей территории. Продавец заманивает потенциальных инвесторов «престижной локацией, развитой инфраструктурой, высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью».

Нынешний владелец здания — потенциальный банкрот, а учредители — дети

Как пояснили «Реальному времени» авторы объявления, сейчас владельцем здания является ООО «Инвест» Александра Донского-младшего — владельца корпорации Big Funny. После его смерти в 2020 году, жена Татьяна Донская унаследовала бизнес-империю покойного мужа, оцениваемую более чем в 1 миллиард рублей.

скриншот с сайта Авито

У компании два собственника — несовершеннолетние дети Донского, чьи интересы представляет их мать, являющаяся их законным представителем. Как заверила юрист «Инвеста», на здание не наложено никаких обременений.

— Сейчас компания «Инвест» в процедуре наблюдения в рамках банкротства, но в конкурсное производство переходить не собираются. Нам нужно будет закрыть реестр требований кредиторов, достаточно большой. Это важная часть подготовки к продаже, которую нужно будет детально обсудить. Важно понимать, когда именно дело о банкротстве будет прекращено. Мы рассматриваем продажу долей этой компании, чтобы избежать прямой перерегистрации права собственности на само здание. Иначе у покупателя возникнет НДС в 20%, а это серьезная сумма. При продаже долей НДС не начисляется, — объяснила юрист.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она заверила, что новый владелец сможет делать со зданием что угодно: расторгать договоры с текущими арендаторами, заключать новые, реконструировать пространство по своему вкусу, организовать гостиницу, коворкинг, открыть кафе или ресторан, создать новый бизнес-центр, или просто оставить все как есть и привлечь новых арендаторов. В общем, полная свобода действий на правах собственника.

История здания

Само здание имеет богатую историю, уходящую корнями в купеческое прошлое Казани. Когда-то эта улица носила название Большая Проломная, а дом принадлежал купцу Ивану Оконишникову, основателю торгового дома «Иван Оконишников с сыновьями» и представителю известной старообрядческой семьи. Здание было построено в 1873 году по проекту архитектора Петра Валериановича Тихомирова.

После революции здесь разместился винный магазин «Шарабы», быстро получивший в народе прозвище «Шарабан».

Казанцы, обсуждающие историю этого дома в социальных сетях, вспоминают, что в советское время здесь находился молочный магазин и кафетерий от магазина №118 Бауманского райпищеторга. Многие с ностальгией вспоминают, как именно здесь можно было купить настоящий торт «Прага».

В начале 2000-х винный магазин трансформировался в отделение «Татфондбанка». После краха организации там появился музей эмоций Fun Box, который открыла компания Big Funny (сеть аттракционов «Дом вверх дном» и «Музей иллюзий»), основанная Донским.

По мнению граждан, перешедшее в частную собственность здание постепенно утратило свой исторический облик, «заросши» рекламными вывесками. Теперь этот объект, с его богатым прошлым и непростым настоящим, вновь ищет своего хозяина.

Рената Валеева