В Приволжском районе Казани отключат воду с 25 по 26 марта

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Жителей Приволжского района предупреждают об отключении воды в связи с подключением нового жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения. Вода не будет подаваться с 09.00 25 марта до 09.00 26 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отключение затронет множество адресов. В частности, без водоснабжения останутся дома по улицам Абубекира Терегулова и Дубравной. Конкретные адреса, где не будет воды, включают номера 2, 4, 6, 8 и другие на улице Терегулова, а также ряд домов на улице Дубравной, включая 10, 12, 28 и многие другие.

Жителям рекомендуется запастись водой заранее, чтобы избежать неудобств в указанный период. Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ, и все дома снова получат доступ к воде в установленное время.



Анастасия Фартыгина