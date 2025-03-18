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Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов превысило 320

11:04, 18.03.2025

ХАМАС: возвращение к войне значит смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам

Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов превысило 320
Фото: Реальное время

Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа, возобновившихся во вторник утром, возросло до 326. Ранее сообщалось о 310 погибших, пишет РИА «Новости».

— На данный момент в больницы сектора Газа поступили 326 погибших в результате многочисленных атак, совершенных оккупацией (Израиля, — прим. ред.) с раннего утра сегодняшнего дня, — говорится в заявлении Минздрава сектора Газа.

ЦАХАЛ возобновила удары по сектору Газа в ночь с понедельника на вторник. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что причиной возобновления атак стал отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

взято с сайта kremlin.ru

В свою очередь, член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.

Рената Валеева

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